Зеленский в канун Рождества: Мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга

Мир начинается с каждого из граждан, заявил в Facebook вечером 24 декабря, в канун Рождества, президент Украины Владимир Зеленский.

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить», – написал президент.

Он пожелал, чтобы «свет первой Рождественской звезды принес счастье и благополучие в каждую семью».

Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 24. detsember 2019

Христиане празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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