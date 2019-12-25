Шведские ученые изучили зрение хищных птиц

Группа экспертов из Лундского университета поделилась результатами недавно проведенного исследования, в рамках которого изучалось зрение хищных птиц. В ходе экспериментов ученые научили птиц реагировать на немигающий свет.

Шведские ученые в рамках эксперимента оценивали временное разрешение нескольких разных видов хищных птиц. Для этой цели были отобраны три пустынных канюка, два сапсана, а также один балобан. Эксперты обучали птиц различать два стимула – мигающую лампочку и лампочку, которая постоянно излучала свет. Угощения ждали птиц лишь в ответ на лампочку с постоянным светом. Затем их помещали в закрытую комнату, где включали лампочку, постепенно повышая частоту ее мигания.

Полученные результаты показали, что хищные птицы могут различать объекты, движущиеся на огромных скоростях. При высокой интенсивности света они делают это лучше.

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