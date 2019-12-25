Найдена еще одна причина вымирания динозавров

Американские исследователи сообщили, что упавший когда-то давно на Землю астероид был не единственной причиной исчезновения динозавров. Оказалось, еще до данного события атмосфера нашей планеты наполнилась опасными токсинами.

Не так давно ученые доказали, что задолго до падения на Землю огромного астероида на планете начался период особенно активной вулканической деятельности. Следы этих событий сохранились до сегодняшних дней, и эксперты уже проанализировали их. Изучение определенных пород указало на резкий рост в атмосфере не только углекислого газа, но еще и токсичной ртути. Известно, что ртуть быстро взаимодействует с органическими веществами и включается в биохимический оборот.

Таким образом, специалисты доказали, что ртуть все же была одной из причин, способствовавшей вымиранию динозавров и многих других видов животных на Земле.

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