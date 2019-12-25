Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Волчек

25.12.2019, 11:12, Разное

По словам родственников, Волчек находится в стабильном
состоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи.

«Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина
Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с
вами. Спасибо за поддержку», – говорится на официальном сайте театра «Современник».

Как ранее писали «Дни.ру» Галина Волчек оказалась в Боткинской
больнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловалась
на боль в груди.

Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была в
бессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек в
медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.

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Публикация от iratarasova (@irinatarasova8788) 19 Дек 2019 в 2:06 PST

По некоторым данным режиссера ввели в медикаментозную кому.
У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может
самостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции
легких.

По словам специалистов, Галина Волчек оказалась на
больничной койке из-за хронического бронхита. Стоит отметить, что у режиссера
слабое сердце: проблемы прослеживались на протяжении многих лет.



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