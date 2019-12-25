Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Волчек

По словам родственников, Волчек находится в стабильном

состоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи.

«Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина

Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с

вами. Спасибо за поддержку», – говорится на официальном сайте театра «Современник».

Как ранее писали «Дни.ру» Галина Волчек оказалась в Боткинской

больнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловалась

на боль в груди.

Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была в

бессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек в

медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iratarasova (@irinatarasova8788) 19 Дек 2019 в 2:06 PST

По некоторым данным режиссера ввели в медикаментозную кому.

У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может

самостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции

легких.

По словам специалистов, Галина Волчек оказалась на

больничной койке из-за хронического бронхита. Стоит отметить, что у режиссера

слабое сердце: проблемы прослеживались на протяжении многих лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции. Специалисты считают, что ткани за эти годы сильно растянулись, поэтому грудь может «провиснуть». С Лерой Кудрявцевой произошел неприятный инцидент. Ведущая была госпитализирована и прооперирована из-за разрыва импланта в груди. Сами врачи утверждают, что подобное случается крайне редко, обычно на материалы, используемые для коррекции форм, дается […]