Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

О том эпизоде рассказал советник первого президента России
Валентин Юмашев. По его словам, Ельцин хотел найти преемника из другого
поколения, свободного от советской ментальности. Вместе с тем этот человек
должен был продолжать начатые в 1990-е годы реформы, отметил Юмашев в интервью
«Русской службе ВВС».
Таким человеком для первого президента стал Владимир Путин.
Юмашев подчеркнул, что договоренностей между уходящим президентом и его
преемником по поводу кадровых назначений не было. Разговоры об этом советник
Ельцина назвал «полной ерундой».
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание
Путину: «Берегите Россию», – рассказал Юмашев.
По его словам, Путин старается выполнить просьбу предшественника.
Россия сделала экономический рывок, это совсем другая страна по сравнению с
концом 90-х, подчеркнул Юмашев.
Сам советник первого президента отмечал, что познакомился с
Путиным в 1997 году. Тогда Юмашев возглавлял администрацию главы государства.
Борис Ельцин объявил о сложении полномочий президента в
новогоднем обращении 31 декабря 1999 года. «Мне на смену приходит новое
поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше», – сказал он.
Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. 26
марта на выборах главы государства он заручился поддержкой 68,7% избирателей.
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