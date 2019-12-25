Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

О том эпизоде рассказал советник первого президента России

Валентин Юмашев. По его словам, Ельцин хотел найти преемника из другого

поколения, свободного от советской ментальности. Вместе с тем этот человек

должен был продолжать начатые в 1990-е годы реформы, отметил Юмашев в интервью

«Русской службе ВВС».

Таким человеком для первого президента стал Владимир Путин.

Юмашев подчеркнул, что договоренностей между уходящим президентом и его

преемником по поводу кадровых назначений не было. Разговоры об этом советник

Ельцина назвал «полной ерундой».

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание

Путину: «Берегите Россию», – рассказал Юмашев.

По его словам, Путин старается выполнить просьбу предшественника.

Россия сделала экономический рывок, это совсем другая страна по сравнению с

концом 90-х, подчеркнул Юмашев.

Сам советник первого президента отмечал, что познакомился с

Путиным в 1997 году. Тогда Юмашев возглавлял администрацию главы государства.

Борис Ельцин объявил о сложении полномочий президента в

новогоднем обращении 31 декабря 1999 года. «Мне на смену приходит новое

поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше», – сказал он.

Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. 26

марта на выборах главы государства он заручился поддержкой 68,7% избирателей.

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