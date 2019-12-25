В Иране разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.

Судьба экипажа самолета пока неизвестна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

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