В Иране разбился военный самолет

25.12.2019, 11:12, Новости дня

Военный самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.

Судьба экипажа самолета пока неизвестна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.



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