Мнение: Достройка «Северного потока-2» станет для России настоящим испытанием

Конец года как-то уж очень не задался для «Газпрома». Сначала Европа руками Украины принудила монополиста к договору-капитуляции на унизительных условиях по транзиту газа. За этим последовал очередной «щелчок по носу»: строительство «Северного потока-2» было остановлено из Вашингтона. Что дальше?

Прежде всего, необходимо снять, наконец, розовые очки и попытаться избавиться от шапкозакидательных настроений.

Вывод номер один будет звучать так: американские санкции работают. Еще несколько дней назад нам говорили, что США проиграли, признав свою неспособность остановить «Северный поток-2», а европейцы только поплевывают на Дядю Сэма с его ограничительными мерами. Но вот президент Трамп подписал антироссийские санкции, а швейцарская компания Allseas тотчас бросила проект и от греха подальше увела свои трубоукладочные корабли.

Важно понять, что аналогичным образом США могут поступить с любой другой отраслью российской экономики, тесно зависящей от иностранного бизнеса. Даже Китай, которому все якобы нипочем, может неприятно удивить. Сказанное не означает, что пора сложить лапки и тихонько отойти. Нет, надо комплексно работать по замещению импортных технологий и комплектующих и рассчитывать уже только на собственные силы.

Что до «Северного потока-2», то достраивать его придется самому «Газпрому». По иронии осталось всего около 6-8% от его общей протяженности, но они станут серьезным испытанием. У современной России нет опыта таких глубоководных работ, а иностранные компании, которые этим занимаются, можно пересчитать по пальцам одной руки неосторожного фрезеровщика.

В распоряжении нашего «национального достояния» имеются всего два специализированных судна, приспособленных для морских трубоукладочных работ. Это «Фортуна» и «Академик Черский», оба построенные, что весьма показательно, в Китае. Но «Фортуна» представляет собой небольшую плоскодонную баржу, способную работать в прибрежных спокойных водах. Она не имеет системы динамического позиционирования, удерживающей судно на месте. Начнется шторм – и «Фортуна» может оказаться на дне рядом с укладываемой ею трубой. Да и Копенгаген сам может запретить подобные авантюры в своих водах по указанным соображениям безопасности.

Вариант с «Академиком Черским» выглядит более реалистичным, но проблема в том, что он находится на Дальнем Востоке. До Балтики ему плыть и плыть. Доподлинно неизвестно, в каком техническом состоянии находится судно, нужны ли ему ремонт и дооснащение. Кроме того, его команда не имеет опыта столь глубоководных работ, что может негативно сказаться.

В сухом остатке получается, что последние 5% «Северного потока-2» станут серьезным вызовом для «Газпрома». В конечном итоге его достроят, но сроки запуска в строй газопровода сдвигаются вправо все сильнее. Уже сейчас можно говорить не о середине 2020 года, а о его конце в лучшем случае.

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12480-dostro…

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Источник: Конт

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