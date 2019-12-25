Мнение: «Левада-центр»: половина россиян проголосовали бы за «ЕР» на выборах в Госдуму

Примерно половина россиян (47%) проголосовали бы за «Единую Россию» в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного 12–18 декабря этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Данные публикует «Интерфакс».

За КПРФ проголосовали бы 14% участников опроса, за ЛДПР — 13%. Эсеры с 5% разделили бы четвертое место с «Коммунистами России». 24% россиян не пришли бы голосовать.

Ранее «Левада-центр» сообщал, что в 2019 году 43% граждан заметили ухудшение уровня жизни основной части населения России, противоположного мнения придерживаются только 13% респондентов.

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года почти 20% жителей РФ сообщили о снижении зарплат (данные РАНХиГС), в 2019-м каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).

https://www.znak.com/2019-12-2…

Источник: Конт

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