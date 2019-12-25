Автоновости: Электрокары Tesla обзавелись «режимом для кемпинга»

Компания Tesla начала развертывание очередного обновления фирменной прошивки для своих электромобилей. С новым программным обеспечением «Теслы» станут умнее и разговорчивее и научатся более адекватно ориентироваться в пространстве.

Новая прошивка получила номер 2019.40.50. В компании заявили, что с ней расширяется список голосовых команд, которые бортовая электроника способна различать, и они становятся больше похожи на обычные разговорные реплики, чем на команды. К примеру, машину можно будет попросить "установить температуру на 25 градусов", "включить Beatles" или "настроить правое зеркало".

Машина сможет по нажатию кнопки прокрутки на руле прочитать вслух полученное текстовое сообщение, а ответ на него можно будет надиктовать: электроника распознает голос и переведет его в письменную речь.

Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

Обновился и софт автопилота: теперь он может показывать на экране объекты вокруг автомобиля – светофоры, знаки остановки и разметку. Видео, записанное бортовым регистратором TeslaCam, сохраняется на жестком диске по простому нажатию клаксона, а в ассортименте игр, в которые можно играть прямо на дисплее мультимедийной системы, появились еще две электронных "забавы" и игровой стриминг-сервис Twitch.

Наконец, у электромобилей Tesla появился так называемый "режим кемпинга": его активация оптимизирует расход энергии при использовании, допустим, климат-контроля, освещения и мультимедийной системы во время продолжительной стоянки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции. Специалисты считают, что ткани за эти годы сильно растянулись, поэтому грудь может «провиснуть». С Лерой Кудрявцевой произошел неприятный инцидент. Ведущая была госпитализирована и прооперирована из-за разрыва импланта в груди. Сами врачи утверждают, что подобное случается крайне редко, обычно на материалы, используемые для коррекции форм, дается […]