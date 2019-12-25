Пользователь Twitter заставил голосового помощника Siri «вызвать Сатану»

Пользователь социальной сети Twitter под ником Анатолий Капустин заставил голосового помощника Siri «вызвать Сатану». С помощью бага с именем он вынудил программу произносить страшные звуки и издавать нечто, похожее на смех.

Для воплощения своей идеи с багом пользователь просит голосового помощника Siri изменить обращение к себе. Когда программа интересуется, как именно ей следует называть владельца iPhone, он многократно вводит символ «@». После принятия Siri запрограммирована воспроизвести новое имя и вот тут проявились странности. Голосовой помощник сначала нормально воспроизводит символ, а после начинает издавать довольно непривычные звуки, напоминающие смех.

После публикации видео многие пользователи начали писать свои догадки и общее впечатление от увиденного. Некоторые отметили, что поначалу им стало смешно, но ближе к концу видеоряда смех сменился тревогой из-за жутких звуков. Часть поклонников сошлись во мнении, что Siri просто пыталась «вызвать Сатану». Подобные шутливые комментарии продолжают появляться под постом на странице в социальной сети.

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