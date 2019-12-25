«Можешь стареть, Алла»: Максим Галкин рассказал о семейной жизни с Пугачёвой

Отечественный шоумен, артист разговорного жанра Максим Галкин в одном из недавних интервью пояснил о семейной жизни с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой. По словам юмориста, супруга опасалась стареть, но он заверил, что не стоит бояться – он её не бросит и не изменит даже по прошествии многих лет.

В декабре 2011 года Алла Пугачёва и Максим Галкин официально узаконили отношения. Тогда в искренности чувств пары и длительности их брака сомневались многие, но через два года в семье появились двойняшки Гарри и Елизавета, а супруги до сих пор вместе и демонстрируют прекрасные взаимоотношения. Юморист признаётся, что изначально рядом с «лёгкой на подъём» избранницей он чувствовал себя «пенсионером», а она в свою очередь боялась стареть, на что муж заверил её в неизменном отношении к семье и браку несмотря на количество прожитых вместе лет и возраст.



По словам Максима Галкина, желание иметь общих детей с Аллой Пугачёвой принадлежит ему, а вот супруга боялась, что будет для малышей «не мамой, а бабушкой». Однако сейчас именно она больше времени уделяет воспитанию Гарри и Елизаветы, делится с ними накопленным жизненным опытом и окружает безграничной любовью. О себе Галкин говорит, что он более невыдержанный и вспыльчивый по сравнению с женой, но в браке многому научился у неё и старается быть хорошим отцом. Кстати, артист называет себя «лучшим мужчиной в жизни Пугачёвой», с юмором замечая, что только он подарил ей дом, который она не строила сама.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции. Специалисты считают, что ткани за эти годы сильно растянулись, поэтому грудь может «провиснуть». С Лерой Кудрявцевой произошел неприятный инцидент. Ведущая была госпитализирована и прооперирована из-за разрыва импланта в груди. Сами врачи утверждают, что подобное случается крайне редко, обычно на материалы, используемые для коррекции форм, дается […]