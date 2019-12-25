Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Генерал армии в отставке Махмут Гареев, занимавший в последние годы пост президента Академии военных наук, умер на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.
«Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет. Печальную новость полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в Советской Армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы окончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР (1959 год). Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. До настоящего времени являлся президентом Академии военных наук (с 1995 года).
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