Производители предупредили о сбоях в работе смартфонов после предустановки российского ПО

Вступление в силузакона о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ российского софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств. Как пишет «Коммерсантъ», об этом завили производители электроники и ритейлеры.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании, предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения.
Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств. 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тысяч рублей.
Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК. По мнению ассоциации, их ответственность, включая материальную, необходимо закрепить в законе «О защите прав потребителей».
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