Героине публикации «Новой» Татьяне Писаревой подарили квартиру

Жительница пострадавшего от взрыва дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске Татьяна Писарева, которую с двумя детьми могли выселить на улицу, получила ключи от новой квартиры. Об этом сама Татьяна сказала «Новой газете».

«Квартиру приобрели неизвестные мне меценаты. Я получила ее по договору дарения», — сказала Писарева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Не жить. Магнитогорские чиновники выселяют в никуда целую семью из взорванного дома

По словам женщины, еще в начале декабря ее вызвали в администрацию города, и сообщили, что намерены «решить ее квартирный вопрос положительно». При этом осенью этого года администрация подала иск о выселении женщины и двоих ее детей из занимаемой ими квартиры в доме № 164 на проспекте Карла Маркса без предоставления иного места жительства. Чиновники объясняли это тем, что у Писаревой не было документов на квартиру: она не получала жилплощадь по договору социального найма и не являлась ее собственницей, а кроме того — получила в наследство долю в квартире от умерших родственников. Сама Писарева объясняла, что доля арестована за долги, выплатить которые она не в состоянии.

«Новая газета» в ноябре рассказывала, что Татьяна Писарева была заселена в квартиру на Карла Маркса в 2010 году в качестве «меры социальной поддержки для семьи с одаренными детьми, попавшей в трудную жизненную ситуацию». Тогда семья лишилась квартиры из-за действий «черных риелторов».

Неприятности с выселением в 2019 году начались у Писаревой после того, как она отправила президенту России коллективное обращение жителей пострадавшего от взрыва дома, в котором они рассказывали о трудностях с получением компенсаций.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 15 человек пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, из них двое госпитализированы, сообщили в Минздраве региона. «За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», – передает ТАСС сообщение Минздрава Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью. Напомним, […]