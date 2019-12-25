В Федерации фигурного катания ответили на слух о снятии Косторной с ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган с удивлением отреагировал на появившийся в СМИ слух о снятии фигуристки Алены Косторной с чемпионата России. Глава Федерации опроверг эти данные, сообщает RT.

Коган заявил, что к моменту публикации этой информации в масс-медиа победительница Гран-при уже сидела в самолете и направлялась на турнир. Он обратил внимание, что чемпионат является ответственным событием и призвал не заставлять спортсменов нервничать лишний раз.

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