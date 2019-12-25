В Федерации фигурного катания ответили на слух о снятии Косторной с ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган с удивлением отреагировал на появившийся в СМИ слух о снятии фигуристки Алены Косторной с чемпионата России. Глава Федерации опроверг эти данные, сообщает RT.
Коган заявил, что к моменту публикации этой информации в масс-медиа победительница Гран-при уже сидела в самолете и направлялась на турнир. Он обратил внимание, что чемпионат является ответственным событием и призвал не заставлять спортсменов нервничать лишний раз.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 15 человек пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, из них двое госпитализированы, сообщили в Минздраве региона. «За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», – передает ТАСС сообщение Минздрава Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью. Напомним, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка / 12 декабря
- Фанаты ЦСКА покинут трибуны в матче с «Краснодаром» в знак протеста против полицейского произвола / 7 декабря
- Назван мотив покушения на главу ЦПЭ Ингушетии / 7 декабря
- За 25 млн грн из госбюджета решен жилищный вопрос 24 переселенцев – Минсоцполитики / 24 декабря
- Фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» приговорили к восьми годам административного надзора / 24 ноября
- Симоньян высказалась о правах женщин в РФ на примере своей карьеры / 9 декабря
- Автоновости: Группа ГАЗ превратила «Волгу-3111» в машину времени / 25 ноября
- Жителям французской коммуны запретили умирать в выходные и праздники / 7 декабря