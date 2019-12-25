«Убейте их добротой». Спейсипоздравил фанатов с Рождеством в образе Фрэнка Андервуда

Голливудский актер Кевин Спейси в образе политика Фрэнка Андервуда (от роли которого был отстранен в связи с секс-скандалом) из сериала «Карточный домик» поздравил поклонников с Рождеством. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
Ролик спейси назвал KTWK (Kill Them with Kindness – в переводе «Убейте их добротой»).
Актер предстал в кадре сидящим напротив камина, поправляя огонь.
«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам веселого Рождества, не так ли? Год выдался весьма неплохим; рад, что смог подлечиться. В связи с этим я внес несколько изменений в свою жизнь и хочу, чтобы вы с ними ознакомились», — заявил актер.
По словам Спейси, он хочет привнести в этот мир больше добра.
«В следующий раз, когда кто-то сделает что-то неприятное вам, вы можете перейти в атаку, а можете и придержать оружие и сделать что-то неожиданное. Вы можете убить их добротой», – сказал актер.
ВИДЕОВидео: Kevin Spacey / YouTube
В ноябре 2019 года прокуратура Лос-Анджелеса отклонила рассмотрение дела о сексуальных домогательствах голливудского актера Кевина Спейси к массажисту. В июле прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения со Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хизер Унру.
В октябре 2017 года актера впервые обвинили в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.
Его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.
Новые заявления о случаях сексуального насилия со стороны Спейси, которые якобы произошли в Лондоне и Глостере, поступили в полицию с февраля по апрель 2018 года
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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