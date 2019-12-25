Мнение: Карьера сварщика

Сейчас ехал в такси, а за рулём, как это часто бывает, сидел матёрый бизнесмен, который подрабатывал таксистом не ради денег, а так, от временного безделья. Мужчина зазывал меня в сварщики, к себе в бригаду. Рассказывал, что дело это простое и денежное, причём верное, ибо дефицит толковых трезвых кадров в Петербурге огромен.

Арифметика у него получалась примерно такой.

1. Проходишь курсы, получаешь корочку. Цена вопроса — два месяца по 10 тысяч, итого 20 тысяч рублей.

2. Устраиваешься на работу. К нему в бригаду, например, варить какие-то трубопроводы. Два месяца практика, зарплата 40 тысяч в месяц. Дальше или не справляешься из-за своей лени, и тогда тебя увольняют, или тянешь, и тогда зарплата уже от 80 тысяч и выше. Некоторые у него в бригаде получают и 140 тысяч.

Для справки, средняя зарплата в Петербурге — 60 тысяч, причём за эти деньги надо обычно либо тоже выкладываться по полной, либо обладать какими-то специальными навыками, которые на двухмесячных курсах не приобрести.

Я достоверно знаю из опыта моих родственников, что раньше сварщикам и вправду платили значительно выше рынка, так как работа эта была весьма вредной, что сильно сказывалось на здоровье. Сейчас, однако, как уверяют меня читатели, современное оборудование позволяет свести вред к минимуму, — если, конечно, сам сварщик заботится о вопросах безопасности.

Также я заглянул на «Хедхантер» и посмотрел зарплаты сварщиков. Распределение, в целом, подтверждает рассказ таксиста — зарплаты начинаются где-то от 50 тысяч, а там, где они проваливаются ниже этой отметки, проскакивают уже характерные беспомощные нотки в духе «опыт не обязателен» и «главное — желание работать»:

https://spb.hh.ru/search/vacancy?text=сварщик&area=2

Вместе с тем, сами понимаете, верить охотничьим рассказам случайных попутчиков было бы с нашей стороны наивно. Поэтому, коллеги, обращаюсь к вашей экспертной мудрости. Сложно ли выучиться на сварщика? Сложно ли сварщику найти работу? Много ли зарабатывают начинающие сварщики с опытом работы в несколько лет по сравнению со средним по региону?

Источник: Место для дискуссий

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