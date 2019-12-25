Укладку труб на сербском участке «Турецкого потока» завершили

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», сообщил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Баятович сообщил в эфире национального телевидения РТС, что «Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора «граница Болгарии – граница Венгрии», выполнила», передает ТАСС.

«Работы завершены», – сказал он.

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