Особняк Куклачева на Рублевке превратился в дом для престарелых

По словам Куклачева, животных-артистов, которые слишком стары,

чтобы работать на сцене, он отвозит к себе. Юрий Дмитриевич создает для

пушистых любимцев самые лучшие условия.

«Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычно

я там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблоки. Большая часть моих кошек

живут в «Хрустальном замке» в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки,

которым по 25 лет. Таких много», – сказал «главный кошатник страны».

После Юрий Куклачев рассказал, как прошел его юбилей.

Артисту исполнилось 70 лет. Организовать мероприятие помогали братья Запашные. Шикарное

представление устроили в большом Московском государственном цирке на проспекте

Вернадского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Театр кошек Куклачева (@kuklachevcats) 18 Ноя 2019 в 7:08 PST

Юрий Куклачев отметил, что цирк со временем очень поменялся, он стал

походить на канадский. Теперь акцент делается на красоту костюма и

хореографические номера. Стараниями зоозащитников животных на сцену выпускают

все реже.

«Зоозащитники выступают не против животных в цирке, а против

России. Я считаю, это нарушение прав человека и насилие над нашей страной. Эта

маленькая кучка людей пытается навязать нам свое мнение. Нам, великой России,

они хотят диктовать свои законы. Ребята, гуляйте! Какой цирк без животных?

Всегда так было», – цитирует Юрия Куклачева сайт «Комсомольская правда».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Китайский автомобильный бренд Cowin раскрыл дату старта продаж новой модели кроссовера Cowin Showjet на внутреннем рынке. Указывается, что новая модель построена на архитектуре, которую ранее задействовали на популярном кроссовере Chery Tiggo 5x. Производитель анонсировал, что старт продаж техники состоится уже к февралю 2020 года. Предполагается, что новая модель похвастается продвинутым дизайном, а также усовершенствованными характеристиками. […]