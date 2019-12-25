Геращенко заявил, что Киеву не хватает более трети патрульных полицейских

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве доукомплектован на 34%. Об этом он сказал 24 декабря, общаясь с велосипедистами, которые пришли в МВД с просьбой обратить внимание министерства на отсутствие безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе, пишет УНИАН.

«У нас сегодня некомплект в киевской патрульной полиции на 34%. Из двух тысяч патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских», – отметил Геращенко.

Он пояснил такую ситуацию небольшими зарплатами.

«Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки – 17 – 18 тыс. грн. И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, не хотят так работать», – сказал Геращенко.

Он высказал надежду, что зарплата патрульных полицейских в следующем году будет повышаться.

21 декабря на Брест-Литовском шоссе в Киеве в ДТП погибли двое велосипедистов – семейная пара. Установлено, что водитель Chevrolet превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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