Известного канадского рэпера застрелили в канун Рождества

Канадский рэпер Ягуар Стюарт, известный как Bvlly, был застрелен накануне в Онтарио. Исполнителю было 24 года, сообщает «Пятый канал».

По сообщениям западных СМИ, музыкант был убит накануне в городе Ошава. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что Стюарт получил множество огнестрельных ранений и сразу же скончался. Его тело было обнаружено рядом с автомобилем. Жители соседних домов утверждают, что слышали, по крайней мере – семь выстрелов.

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Последнее: Канадский рэпер Ягуар Стюарт, известный как Bvlly, был застрелен накануне в Онтарио. Исполнителю было 24 года, сообщает «Пятый канал». По сообщениям западных СМИ, музыкант был убит накануне в городе Ошава. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что Стюарт получил множество огнестрельных ранений и сразу же скончался. Его тело было обнаружено рядом с автомобилем. Жители соседних […]