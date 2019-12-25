Лукашенко разнесли после неприличного предложения Путину

Президент Белоруссии дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», во время которого выступил с оригинальным предложением, являющимся своеобразным ответом на идеи Владимира Путина о расширении интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Согласно замыслу Александра Лукашенко, ситуацию можно перевернуть.

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже в плане единого государства – вы вступаете в состав Белоруссии», – цитирует RT Александра Лукашенко. «Россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так возмущаются, тоже», – добавил президент Белоруссии. Он отметил, что тем, кто стремится к объединению двух стран, стоит рассматривать и такой вариант.

Некоторые пользователи Сети усмотрели в прозвучавшем предложении Александра Лукашенко некую издевку над самой идеей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Впрочем, большинство комментаторов отметили, что совершенно не важно, какая из стран войдет в состав другой. Из-за разницы в масштабах при любой изначальной конфигурации в итоге все равно получится Россия, уверены они.

Это обстоятельство, впрочем, не спасло Александра Лукашенко от народного гнева. «Совсем с катушек слетел. Китайский кредит на нем плохо отразился», «Совсем умом тронулся, шутник»,

Чота «Рыгоравич на гмо-бульбу перешел, что-ли? Как его заносит в последнее время. То туда, то сюда», писали пользователи Сети.

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