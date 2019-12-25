Прокуратура признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД

Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту проведения учений МВД с привлечением школьников в Тукаевском районе, надзорное ведомство посчитало незаконным участие детей в мероприятии, сообщили в ведомстве.

«Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица отдела МВД РФ по Тукаевскому району и МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

Там добавили также, что районный отдел образования не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы.

Прокуратура внесла в адрес главы района и начальника ОМВД РФ по Тукаевскому району представления, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы.

По данным прокуратура на 20 декабря в отделе полиции запланировали проведение тактико-строевого занятия для тренировки действий по пресечению массовых беспорядков, которое планировали провести в парке отдыха «Солнечный» в селе Новотроицкое Тукаевского муниципального района.

«20 декабря около 09:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с нарушителями. На месте проведения занятия также присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников», – говорится в сообщении.

Установлено, что решение о переносе учений на территорию школы принял полицейский, назначенный руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения предоставить территорию парка отдыха «Солнечный» из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям.

В воскресенье МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане. Министерство образования и науки Татарстана начало служебное расследование по факту привлечения школьников к проведению учений местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась.

Напомним, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане привлечением к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Канадский рэпер Ягуар Стюарт, известный как Bvlly, был застрелен накануне в Онтарио. Исполнителю было 24 года, сообщает «Пятый канал». По сообщениям западных СМИ, музыкант был убит накануне в городе Ошава. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что Стюарт получил множество огнестрельных ранений и сразу же скончался. Его тело было обнаружено рядом с автомобилем. Жители соседних […]