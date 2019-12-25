Максим Галкин откровенно о смерти Аллы Пугачевой

Кода стало известно о романе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поднялась шумиха. В искренность чувств молодого артиста мало кто верил. Его даже обвиняли в меркантильности. Однако юморист уверил общественность, что искренне любит Примадонну. Более того, по признанию Максима, он всегда считал себя гораздо старше, чем есть на самом деле.

«Я этого не чувствую. Когда ты живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений. Изначально у нас: я был такой пенсионер в душе, а она – такая молодая. Ну то есть она гораздо более легкая на подъем, легкая на принятие решений. Потом Алла мне такую хорошую вещь сказала: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я сказал: «Да».

Впрочем, безусловно, они с Аллой учитывают ее возраст и ее перспективы. Отметим, что в апреле Примадонне исполнилось 70 лет. Шоумен признался, что они откровенно говорили о смерти. «Алла совершенно сознательно… Она, наверно, больше уделяет внимание детям, чем я. Она пытается проводить с ними больше времени. Она часто говорит: «Я хочу их успеть чему-то научить, что-то им дать». Абсолютно сознательно. Она безумно ответственная мать. Поищи еще такую», – рассказал Максим Галкин.

А недавно дети – шестилетние Лиза и Гарри – задали весьма неоднозначный вопрос артистам. «Какой-то неудобоваримый…» – отметил Максим. Алла подчеркнула, что он был «драматическим очень». Дети, присутствующие при этой беседе, немедленно стали просить озвучить его. Тогда Пугачева не выдержала и обратилась к Лизе: «Ну, кто меня спросил, сколько дней мы будем жить?!»

Девочка стала объяснять, что имела в виду время в их замке в деревне Грязь. Но родители ей не поверили.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кода стало известно о романе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поднялась шумиха. В искренность чувств молодого артиста мало кто верил. Его даже обвиняли в меркантильности. Однако юморист уверил общественность, что искренне любит Примадонну. Более того, по признанию Максима, он всегда считал себя гораздо старше, чем есть на самом деле. «Я этого не чувствую. Когда ты […]