Медики назвали запрещенные продукты при заболеваниях щитовидной железы

Индийские медики назвали продукты, которые нельзя употреблять людям с заболеванием щитовидной железы. Специалисты предупреждают об опасности развития осложнений, связанных с нарушением баланса йода в организме.

Болезни щитовидной железы встречаются довольно часто. Нарушения в работе данного органа ведут к сбою в обмене веществ, изменениям в работе жизненно важных систем организма. «Щитовидка» отвечает за выработку гормонов роста и развития тканей организма, адекватную работу нервной системы, психические процессы, репродуктивную функцию. Основная причина патологий этого органа – недостаточное количество йода в организме. Чаще всего встречаются такие заболевания, как гипотиреоз, гипертиреоз и зоб. Человека могут беспокоить снижение веса при нормальном аппетите, бесплодие, повышение температуры без признаков простуды, метеоризм, проблемы со сном, головокружения, слабость, перепады артериального давления.

Медики рекомендуют обратить внимание на рацион питания при возникновении проблем с «щитовидкой». Они советуют исключить листовую зелень, особенно различные виды капусты. Эти продукты очень влияют на баланс йода в организме, что может усугубить ситуацию.

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