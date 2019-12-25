Медики назвали запрещенные продукты при заболеваниях щитовидной железы

25.12.2019, 10:30, Разное

Индийские медики назвали продукты, которые нельзя употреблять людям с заболеванием щитовидной железы. Специалисты предупреждают об опасности развития осложнений, связанных с нарушением баланса йода в организме.
Болезни щитовидной железы встречаются довольно часто. Нарушения в работе данного органа ведут к сбою в обмене веществ, изменениям в работе жизненно важных систем организма. «Щитовидка» отвечает за выработку гормонов роста и развития тканей организма, адекватную работу нервной системы, психические процессы, репродуктивную функцию. Основная причина патологий этого органа – недостаточное количество йода в организме. Чаще всего встречаются такие заболевания, как гипотиреоз, гипертиреоз и зоб. Человека могут беспокоить снижение веса при нормальном аппетите, бесплодие, повышение температуры без признаков простуды, метеоризм, проблемы со сном, головокружения, слабость, перепады артериального давления.

Медики рекомендуют обратить внимание на рацион питания при возникновении проблем с «щитовидкой». Они советуют исключить листовую зелень, особенно различные виды капусты. Эти продукты очень влияют на баланс йода в организме, что может усугубить ситуацию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кода стало известно о романе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поднялась шумиха. В искренность чувств молодого артиста мало кто верил. Его даже обвиняли в меркантильности. Однако юморист уверил общественность, что искренне любит Примадонну. Более того, по признанию Максима, он всегда считал себя гораздо старше, чем есть на самом деле. «Я этого не чувствую. Когда ты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика