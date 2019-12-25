Семья осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский суд

25.12.2019, 10:26, Новости дня

Семья осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар решила обжаловать решение московского суда в Европейском суде.

Семья Иссахар обжалует решение «в более высокой инстанции», передает портал «Детали».

Вместе с тем, информирует портал Walla, решается вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В среду, 25 декабря, Яфа Иссахар, мать осужденной, встретится с адвокатом Вадимом Клювгантом и обсудит дальнейшие шаги.

Напомним, израильтянка была приговорена в РФ к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Также патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать Иссахар.



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Последнее: Семья осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар решила обжаловать решение московского суда в Европейском суде. Семья Иссахар обжалует решение «в более высокой инстанции», передает портал «Детали». Вместе с тем, информирует портал Walla, решается вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В среду, 25 декабря, Яфа Иссахар, мать осужденной, встретится с адвокатом […]

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