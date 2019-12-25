Эксперты сравнили стоимость владения автомобилем в России и Европе

Зарубежные эксперты провели масштабное сравнение стоимости владения автомобилем в РФ и Европе. Оказалось, что жители Чехии, Венгрии и Румынии тратят заметно меньше средств, нежели россияне.
Исследователи взяли за основу среднюю стоимость обслуживания автомобиля в год. Транспортное средство среднего ценового сегмента, по подсчётам аналитиков, жителю РФ обходится около 468 евро в месяц. Это приблизительно 32 тыс. рублей. Аналогичный показатель только у автовладельцев Германии. При этом в Греции владельцы автомобилей тратят 31 тыс. рублей (460 евро) в месяц. Владение машиной в Турции, Польше и Словакии обойдётся в 30 тыс. рублей (440 евро), а самый низкий показатель зафиксирован в Венгрии, Чехии и Румынии. Там автолюбитель будет тратить не больше 27 тыс. рублей или около 400 евро.
Главная причина резкого подорожания владения транспортным средством в России, уверены эксперты, является цена на бензин. С 2000 года она увеличилась в 18 раз и теперь автолюбитель тратит до 25% своего дохода только на содержание машины. Для сравнения в Испании этот показатель всего 7%. Российские аналитики отметили, что сравнение их европейских коллег нельзя считать достоверным. Всё дело в разности заработной платы. Для более точных показателей необходимо, чтобы россияне зарабатывали не меньше 206 тыс. рублей (около 3 тыс. евро), а так год владения машиной в РФ в несколько раз выше, чем в любой из стран Евросоюза.
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Последнее: Зарубежные эксперты провели масштабное сравнение стоимости владения автомобилем в РФ и Европе. Оказалось, что жители Чехии, Венгрии и Румынии тратят заметно меньше средств, нежели россияне. Исследователи взяли за основу среднюю стоимость обслуживания автомобиля в год. Транспортное средство среднего ценового сегмента, по подсчётам аналитиков, жителю РФ обходится около 468 евро в месяц. Это приблизительно 32 тыс. […]
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