Мнение: Мисс моего блога!

Москва выбрала свою очередную Мисс.



Фото: Комсомольская правда

Мне одной она напоминает провинциальную клушу из Эскортограма, которая едва насосала наскребла деньги на губы-вареники, а на всё остальное — пока нет?

Москва из года в год отдаёт звание своей первой красавицы девушкам откровенно некрасивым.



Фото: Соцсети

Я бы, признаться удивилась, если бы корону Мисс Москва водрузили на действительно красивую голову.

Мне кажется, организаторы конкурса снимают своих участниц с шестов в стрип-клубах для пролетариата и приводят этих бедных девушек побороться за звание Мисс Москва.

Так нынешняя королева красоты столицы утверждает, что окончила «институт таможни» (учебного заведения с таким названием в реестре российских ВУЗов нет), но по профессии не работает, занимается танцами и мечтает стать актрисой.

С такой дешёвой мордой, если ей и светит стать актрисой, то только порнографического жанра.



Фото: Соцсети

К сожалению, дешёвки сейчас — в моде, а всё потому, что манипуляции с филлерами и пластическая хирургия стали доступны самым отсталым слоям населения.

На выходе получаются матрёшки, пик карьеры которых приходится на протирание лобков на лобном месте публичного дома 2.

Так надоело на страшил смотреть, если честно.

Есть же в России красивые женщины! Должны же быть! Только вот где они?

Девки! Пилите в комменты свои фоточки! Будем определять Мисс моего блога!

Поехали!

Источник: Лена Миро

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