Первую серийную АПЛ проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

25.12.2019, 10:19, Новости дня

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» выведена из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спущена на воду в Северодвинске Архангельской области.

Команду на вывод дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан 2-го ранга Максим Шпирко.

«Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки «Новосибирск», – передает ТАСС слова Воронько.

Напомним, ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря.



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Последнее: Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» выведена из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спущена на воду в Северодвинске Архангельской области. Команду на вывод дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан 2-го ранга Максим Шпирко. «Очень приятно, что юбилейный для предприятия […]

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