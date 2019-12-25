Крыму предсказали рост доходов от запуска ж/д сообщения с другими регионами России

«Это историческое событие и большой праздник для Крыма. Транспортное сообщение с полуостровом становится более доступным для разных категорий россиян и иностранцев, которые едут к нам в регион», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя полноценный запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России.

«Это выдающееся событие, потому что на протяжении многих десятилетий неоднократно обсуждалась тема строительства моста в Керченском проливе. Особо актуальной тема стала после воссоединения Крыма с Россией с учетом той транспортная блокады, которую нам устроила Украина. Тогда Крым превратился в остров, а сейчас вновь стал полуостровом, воссоединившись с материковой частью России», – сказал член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Цеков напомнил, что первоначально люди добирались в Крым в основном самолетами, потом заработала паромная переправа. Она периодически закрывалась из-за штормов, которые часто бывают в Керченском проливе. «С открытием автомобильного моста мы сразу почувствовали большие преимущества, потому что за эти два года к нам приехало на 30% туристов больше», – отметил он.

«Теперь железнодорожное сообщение создает для нас равные условия с другими регионами РФ с точки зрения логистики. Мы – конечный пункт следования многих транспортных средств. С другой стороны – мы начало их пути. Наши товары станут более конкурентоспособными. Они будут падать в цене, особенно это касается местной продукции», – подытожил сенатор.

Напомним, в среду первый поезд из Петербурга в Крыма прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. За время следования поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа.

Ранее поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой РФ началось более 140 лет назад, но несколько раз прерывалось: во время революции и гражданской войны 1917-1922 годов, а затем во время Великой Отечественной войны. С 50-х годов прошлого столетия поезда в Крым курсировали регулярно вплоть до 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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