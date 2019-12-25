«Секс был»: Лолита завела любовника

Об этом звезда рассказала шоумену Максима Галкину и молодому
рэперу THRILL PILL. Комик прямо спросил у Лолиты, когда у нее был последний
секс. Милявская немного засмущалась, но после недолгой паузы призналась: «Пять
дней назад».
Судя по всему, вокалистка забыла о предательстве пока еще
мужа тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Артистка начала новые отношения. Теперь
у нее новый любовник.
Кроме того, певица Лолита рассказала, в каком возрасте впервые
поцеловались. Артистка вспомнила, что это случилось, когда ей было всего 14.
«Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем,
потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я
две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили
по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею», – поделилась певица Лолита в шоу «Музыкалити».
После знаменитость рассказала о первом сексе. Артистка, как
оказалась, впервые переспала с мужчиной в 18 лет. «Я потом и замуж вышла сразу,
потому что тогда нельзя было иначе», – улыбнулась вокалистка.
Напомним, певица Лолита была замужем за тренером по сквошу
Дмитрием Ивановым девять лет. Минувшей осенью артистка ошарашила поклонников, заявив,
что рассталась с избранником. Причиной разрыва стала другая женщин. Спортсмен завел
интрижку на стороне.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» выведена из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спущена на воду в Северодвинске Архангельской области. Команду на вывод дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан 2-го ранга Максим Шпирко. «Очень приятно, что юбилейный для предприятия […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бородянский заявил, что информационную безопасность могут включить в ВНО для школьников / 25 ноября
- «Результат вызывает глубокое беспокойство». Венецианская комиссия опубликовала выводы о судебной реформе «Слуги народа» / 10 декабря
- Чиновников заставили вырезать одинаковые снежинки / 27 ноября
- Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей / 25 ноября
- В РАН захотели заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М» / 25 ноября
- Украинцы завоевали золотую и серебряную медаль на чемпионате Швеции по биатлону / 25 ноября
- Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств / 27 ноября
- Российская пианистка погибла в Венгрии во время приема душа в отеле / 24 декабря