«Секс был»: Лолита завела любовника

25.12.2019, 10:18, Разное

Об этом звезда рассказала шоумену Максима Галкину и молодому
рэперу THRILL PILL. Комик прямо спросил у Лолиты, когда у нее был последний
секс. Милявская немного засмущалась, но после недолгой паузы призналась: «Пять
дней назад».

Судя по всему, вокалистка забыла о предательстве пока еще
мужа тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Артистка начала новые отношения. Теперь
у нее новый любовник.

Кроме того, певица Лолита рассказала, в каком возрасте впервые
поцеловались. Артистка вспомнила, что это случилось, когда ей было всего 14.

«Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем,
потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я
две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили
по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею», – поделилась певица Лолита в шоу «Музыкалити».

После знаменитость рассказала о первом сексе. Артистка, как
оказалась, впервые переспала с мужчиной в 18 лет. «Я потом и замуж вышла сразу,
потому что тогда нельзя было иначе», – улыбнулась вокалистка.

Напомним, певица Лолита была замужем за тренером по сквошу
Дмитрием Ивановым девять лет. Минувшей осенью артистка ошарашила поклонников, заявив,
что рассталась с избранником. Причиной разрыва стала другая женщин. Спортсмен завел
интрижку на стороне.



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