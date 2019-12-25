Государственная газета в Таджикистане вышла с пустой первой полосой: это протест против чиновников

25.12.2019, 10:10, Новости дня

Официальный еженедельник администрации Кубодиенского района Хатлонской области Таджикистана «Тахти Кубод» («Трон Кубода») вышел с пустой первой полосой в знак протеста против действий местных чиновников, сообщает таджикская служба Радио Свобода. Это первый случай, когда в Таджикистане с таким протестом выступило государственное издание. 

Главный редактор «Тахти Кубода» Алолат Сайфуллоева пояснила в редакционной статье, что «первая полоса – это зеркало, в котором каждый чиновник должен увидеть свой облик». «Это протест против отсутствия объективной информации», – сказала Сайфуллоева и пожаловалась, что никто из местных чиновников за год не написал для газеты ни строчки.

Еженедельник выходит на восьми полосах и является единственным местным СМИ. Его обслуживают двое учителей, которые работают на полставки.

 

Недоступность чиновников – общая проблема для СМИ Таджикистана. Государственные структуры и другие учреждения редко своевременно отвечают на запросы журналистов, а чаще вообще игнорируют их, несмотря на наличие пресс-служб или департаментов по связям с общественностью. Согласно опросу Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), нынешняя ситуация с доступом к информации в республике не удовлетворяет 96% таджикских журналистов. 



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Последнее: Официальный еженедельник администрации Кубодиенского района Хатлонской области Таджикистана «Тахти Кубод» («Трон Кубода») вышел с пустой первой полосой в знак протеста против действий местных чиновников, сообщает таджикская служба Радио Свобода. Это первый случай, когда в Таджикистане с таким протестом выступило государственное издание.  Главный редактор «Тахти Кубода» Алолат Сайфуллоева пояснила в редакционной статье, что «первая полоса – это зеркало, в котором каждый чиновник должен […]

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