Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео

видео
Видео: Свідок НТН / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Свідок НТН / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю неделю / 23 декабря
- BFM TV — компания Apple пообещала подумать над принадлежностью Крыма / 1 декабря
- В Киеве на заводе «Радикал» показатели испарения ртути превышают нормы в 4 – 16 раз / 11 декабря
- Российские подлодки пятого поколения решили вооружить баллистическими ракетами / 24 декабря
- Минюст предложил передать под контроль судебных приставов сборы всех долгов с граждан / 14 декабря
- В Киев приехали журналисты российского телеканала «Звезда» / 12 декабря
- Где и когда смотреть субботние гонки Кубка мира по биатлону / 20 декабря
- Шойгу предложил позвать курсантов из Прибалтики и с Украины на КВН / 12 декабря