Загитова поставила на место выскочку Медведеву

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских

персон 2019 года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных

источников, куда входят телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

В общий список попал только Артем Дзюба, возглавляющий сборную России по футболу. Он оказался на 20-ом месте среди всех медийных персон, зато он же стал первым по упоминаемости среди спортсменов.

На втором и третьем месте расположились «штрафники» – Александр Кокорин и Павел Мамаев соответственно. Они известны по громкому скандалу о пьяном дебоше в столице. За это футболистов отправили в тюрьму. Сейчас они уже на свободе.

Следующим по списку идет известный российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он до лета отбывал дисквалификацию еще за прошлогоднюю драку против Конора Макгрегора. Сейчас же спортсмен готовится к новому бою. В 2020 году он выйдет на ринг против Тони Фергюсона.

На пятом месте уверенно закрепился хоккеист Александр Овечкин. Он является нападающим клуба «Вашингтон Кэпитэлз».

Алина Загитова оказалась ровно на шестом месте. Ее временный уход из большого спорта в столь юном возрасте спровоцировал нешуточный скандал. На японском телевидении даже рассказывали, что девушка вообще больше не выйдет на лед, однако вскоре ошибка была обнаружена и исправлена.

И на седьмом месте расположилась Евгения Медведева. Ее часто ставят в соперницы Алины, однако девушки уже неоднократно отмечали, что вражды меж ними нет.

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Последнее: Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских персон 2019 года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных источников, куда входят телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. В общий список попал только Артем Дзюба, возглавляющий сборную России по футболу. Он оказался на 20-ом месте среди всех медийных персон, зато он же стал первым по […]