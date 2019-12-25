Видео: Зачем Соросу нужна Украина

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил знаменитого финансиста в манипулировании украинской политикой. Оказывается, за «газовой войной» с Россией стояли люди Джорджа Сороса.
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Дмитрий Бавырин
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