Видео: Зачем Соросу нужна Украина

25.12.2019, 10:05, Новости дня

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил знаменитого финансиста в манипулировании украинской политикой. Оказывается, за «газовой войной» с Россией стояли люди Джорджа Сороса.

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Джордж Сорос
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Дональд Трамп
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Рудольф Джулиани
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Дмитрий Бавырин



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