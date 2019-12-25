Экс-супруга Ивана Краско Наталья Шевель ждет ребенка от его внебрачного сына Александра Яковлева. Об этом она заявила в эфире программы «На самом деле».

Наталья Шевель и Александр Яковлев заявили о том, что их намерения по отношению к друг другу серьезны. Через несколько месяцев на свет появится их общий ребенок. На момент съемки передачи, по словам Шевель, она находилась в интересном положении уже второй месяц. Девушка рассказала, что молодой человек привлек ее внимание удивительным сходством с Иваном Краско. Сам Яковлев позиционирует себя как внебрачного сына артиста.

Иван Краско не отрицает, что факт отцовства может иметь место, поскольку имел мимолетные интрижки на съемочной площадке. Актеру, однако, было неприятно узнать о беременности бывшей супруги, поскольку, по его словам, детей от него девушка иметь отказалась. Родство Краско и Яковлева подтвердила и мать молодого человека. Она рассказала, что была влюблена в артиста, в поисках встречи с ним устроилась на «Ленфильм» гримершей. Не желая обременять актера обязательствами, до сих пор не заявляла о ребенке. Прояснить этот вопрос поможет ДНК-экспертиза, результаты которой пообещали озвучить в следующем выпуске программы.

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Последнее: Экс-супруга Ивана Краско Наталья Шевель ждет ребенка от его внебрачного сына Александра Яковлева. Об этом она заявила в эфире программы «На самом деле». Наталья Шевель и Александр Яковлев заявили о том, что их намерения по отношению к друг другу серьезны. Через несколько месяцев на свет появится их общий ребенок. На момент съемки передачи, по словам […]