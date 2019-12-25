Учения войск НАТО немецкие СМИ назвали «репетицией нападения на Россию»

25.12.2019, 10:04, Разное

В начале следующего года запланирован «старт» масштабных учений войск Североатлантического альянса (НАТО). Автор статьи в немецком СМИ Junge Welt называет грядущие манёвры «репетицией нападения на Россию» в случае начала реальных военных действий.
Йорг Кронауэр, репортёр немецкого издания, говорит о том, что за прошедшие четверть века учений подобного масштаба НАТО ещё не проводило. Согласно официальным данным, это манёвры армии США, но не исключается вариант «репетиции» стран альянса наступления на РФ. Американские войска в ходе запланированных учений будут перебрасывать через Атлантику на территорию Западной Европы, а затем перемещать ближе к границам РФ – в Польшу и Прибалтику. Таким образом Вашингтон намерен провести логистику движения войск в европейские государства.

Относительно Германии Кронауэр констатирует, что в Литве уже присутствует батальон, возглавляемый немецкими военными, а кроме того, страна-участник НАТО в текущем году взяла на себя командование силами быстрого реагирования. Поэтому в данном случае участие в учениях – это лишь часть вклада в развёртывание войск Североатлантического альянса против армии РФ.



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