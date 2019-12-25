Девушка упала под поезд и «парализовала» московское метро

На станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы девушка упала на рельсы перед поездом. Инцидент серьезно нарушил работу линии в разгар часов пик: поезда не ходили с северо-запада на юго-восток, а в обратном направлении следовали с задержкой, сообщает «Национальная служба новостей».

Сразу после происшествия сотрудники подземки подняли пострадавшую на платформу. Вскоре к ним присоединились полицейские, которые вызвали скорую помощь и передали ее врачам. В настоящее время движение поездов на «фиолетовой» ветке пришло в норму.

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