Девушка упала под поезд и «парализовала» московское метро

На станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы девушка упала на рельсы перед поездом. Инцидент серьезно нарушил работу линии в разгар часов пик: поезда не ходили с северо-запада на юго-восток, а в обратном направлении следовали с задержкой, сообщает «Национальная служба новостей».
Сразу после происшествия сотрудники подземки подняли пострадавшую на платформу. Вскоре к ним присоединились полицейские, которые вызвали скорую помощь и передали ее врачам. В настоящее время движение поездов на «фиолетовой» ветке пришло в норму.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генерал армии в отставке Махмут Гареев, занимавший в последние годы пост президента Академии военных наук, умер на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России. «Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Bloomberg — на Украине падает доверие к курсу Зеленского / 27 ноября
- В Пермском крае матери в декретном отпуске получили новые профессии / 9 декабря
- Календарь: 13 декабря — День апостола Андрея / 13 декабря
- Молдавия продолжит получать российский газ через Украину / 23 декабря
- Дело об авиакатастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге / 30 ноября
- Гончарук о новой программе МВФ: В Украине вырастет экономика, будут высокие зарплаты / 8 декабря
- Куклачев и Грачевский получили госнаграды / 19 декабря
- Володин заявил, что Венгрия просит РФ вместе защитить права нацменьшинств в Украине / 3 декабря