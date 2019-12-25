Глава Ростуризма оценил влияние запуска поездов в Крым на турпоток

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что туристический поток в Крым после запуска железнодорожного движения может вырасти на 20%.
Догузова заявила, что «приблизительно говорим о 20%», но нужно дождаться, передает РИА «Новости».
«Прогноз всегда строить легко», – добавила она.
Отмечается, что глава Ростуризма прибыла в Севастополь на первом пассажирском поезде, который отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря. Вместе с ней в Севастополь прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также рассказывала, чем теперь займутся строители Крымского моста.
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