Бастрыкин поручил проверить продававшего село вместе с жителями бизнесмена

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о бизнесмене, пытавшемся продать село вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета», – передает РИА «Новости» слова Петренко.
Напомним, во вторник сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями.
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