Московская биржа открылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,02% – до 3030,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,25% – до 1544,32 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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Последнее: Прокуратура Татарстана внесла представление главе Тукаевского района, где Росгвардия привлекла школьников к учениям по разгону митингов, говорится в сообщении ведомства. «Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным», — заявили в прокуратуре. Ранее Глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился уволить организаторов полицейских учений с привлечением школьников в татарстанском селе Новотроицкое. Учения по разгону митинга прошли в Новотроицком 20 декабря, участников акции […]
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