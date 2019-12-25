Московская биржа открылась разнонаправленно

25.12.2019, 9:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в среду опустился на 0,02% – до 3030,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,25% – до 1544,32 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



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