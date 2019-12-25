Чемезов попросил сделать «Ростех» единым оператором по работе с промышленными отходами

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов опасности и наделить этими функциями «Ростех». Об этом говорится в письме Чемезова, которое он отправил 6 декабря вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве обращение с отходами, сообщает РБК.

Представитель Ростеха подтвердил РБК факт письма Чемезова Гордееву с просьбой назначить компанию оператором по обращению с промышленным отходами.

Отсутствие федерального оператора, способного организовать действенную систему по обращению с отходами III—V классов опасности, «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология», говорится в письме.

На реализацию нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 год планируется направить 4,4 трлн рублей.

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