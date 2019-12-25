Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым

Кот-блогер Мостик лично встретил первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив.
На странице кота-талисмана в Instagram было опубликовано видео, на котором запечатлен проезд поезда по Крымскому мосту. За процессом наблюдает Мостик.
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«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», – указывается в подписи ролику.
В среду первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь по Крымскому мосту.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.
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