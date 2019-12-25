Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

25.12.2019, 9:44, Новости дня

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае, попал в снежный вихрь, сообщили в пресс-службе МЧС.

«При взлете Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Изначально сообщалось, что результате пострадали три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Позднее стало известно, что пострадавших шестеро. Всего на борту находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Напомним, ранее в среду в экстренных службах региона сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали три человека.



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