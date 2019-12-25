В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения – «Укроборонпром»

На базе «Шосткинского казенного завода Импульс», который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, сообщила 24 декабря пресс-служба концерна в Facebook.

Центр замыкает полный цикл производства боеприпасов, на его строительство потратили 282 млн грн.

«В новом цехе установили сотню (101) компьютеризированных высокотехнологичных станков и оборудования для производства комплектующих деталей для детонаторов. Запустили цех в рекордно короткие сроки – 9 месяцев, его стоимость составила 282 млн грн. На новом оборудовании уже изготовлена и успешно испытана первая партия взрывателей, следующий этап – полигонные испытания», – сказано в сообщении.

24 грудня 2019 року КП “Шосткинський казенний завод “Імпульс” зі складу державного концерну “Укрборонпром”, відкрив… Posted by Державний концерн "Укроборонпром" on Teisipäev, 24. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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