Запустивший поезда через Крымский мост Путин довел украинцев до отчаяния

Если раньше противники Крымского моста, не способные повлиять на ход его строительства, пытались убедить окружающих и самих себя, что его создание слишком дорого и невозможно, то теперь им остается и вовсе лишь надеяться на сверхъестественные силы и роковые случайности. Финальным штрихом, поставившим крест на мечтах о проблемах на переправе стал запуск поездов по ее железнодорожной части.

Давая старт железнодорожному сообщению между материковой частью России и Крымом Владимир Путин напомнил, что этот маршрут прерывался всего три раза – во время Октябрьской революции, Второй Мировой войны и после государственного переворота на Украине. Частый гость российских телевизионных студий, живущий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк, популярный у себя на родине благодаря едким комментариям в адрес России и российской власти, не смог промолчать по поводу этих слов.

«Когда Владимир Путин копает так глубоко, в смысле намекает на восстановление исторической справедливости, мол при царе еще ездили по этому маршруту, хочется напомнить историю от 1888 года», – решил начать издалека украинский журналист. В этом году произошла авария с поездом, на котором в Крым ехал император Александр III.

«И произошло это все под Харьковом, украинским Харьковом», – заявил Роман Цимбалюк. Отметим, основанный по приказу русского царя Алексея Михайловича Романов, в те годы город был столицей Харьковской губернии и, согласно переписи населения, большинство его жителей были русские.

Впрочем, на этой манипуляции Роман Цимбалюк не останавливается, а спешит сделать некое туманное предупреждение. «Вы думаете я на что-то намекаю? Ни в коем случае! Я говорю о том, что историю нужно рассматривать в комплексе», – заключил украинский журналист.

Как отметили комментаторы, уровень аргументации противников Крымского моста показывает, что они находятся в отчаянном положении. Никаких объективных проблем, на которые они могли бы сослаться, просто не существует.

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению через Крымский мост 23 декабря. Российский лидер проехал по переправе в кабине машиниста, а также в одном из вагонов состава.

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