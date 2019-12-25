Мнение: Иски против «Газпрома» и отказ от них были блефом – экс-министр экономики Украины

Иски против «Газпрома», от которых отказалась украинская сторона на переговорах по новому транзитному контракту, было крайне сложно выиграть.

Поэтому отказ от них лишь создал видимость для общественности двух стран, что Украина пошла на какой-то компромисс, а Москва «ликвидировала угрозу».

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, там нет решений судов. Антимонопольный комитет насчитал штрафа больше 7 млрд долл. Я говорил с людьми из АМКУ, когда этот штраф еще назначали, они сами признавали, что это было абсолютно неправомерно – обвинить «Газпром» в том, что он монополист на рынке транзита, при том, что он сам не занимается транзитом, им занимается «Нефтегаз».

Это было безнадежно для выигрыша в суде, и международные суды это не брали, поэтому реализовали в каком-то киевском суде. Но все споты по ценам и транзиту могут только в международных судах рассматриваться.

Поэтому это был блеф, но этот блеф важен для российской стороны – там тоже есть свои «ястребы» и теперь они могут сказать: «видите, благодаря договоренности с Украиной нам теперь не нужно будет платить 7 млрд долл. Мы выиграли».

Поэтому сделали такую удачную подачу с подбросом для россиян, теперь россияне выиграли. Но дело в том, что это никто бы никогда не заплатил, это дело было безнадежным.

Что касается 12 млрд долларов невыигранных, то маловероятно , что там был бы успех. Процесс не был начат, это на долгие годы, и лучше было согласиться на те условия, которые были, а дальше были компромиссы.

Россия соглашалась на продление контракта на год. Решили пополам – на пять лет», – подытожил экономист.

https://www.politnavigator.net…

Источник: Конт

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