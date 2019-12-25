Автоновости: Отец и сын, напечатавшие «Ламбо» на 3D-принтере, получили настоящий

Правда, всего лишь на несколько дней, но в Lamborghini уже называют эту акцию «еще одним шагом к мечте». Стерлинг и Ксандер Бэкусы стали героями фирменного рождественского видео компании – ролика, в котором ежегодно участвуют самые преданные поклонники марки.

У Стерлинга и его 12-летнего сына Ксандера на постройку собственной версии Lamborghini Aventador SV уже ушло почти два года, и работа еще не закончена. Кузовные детали для суперкара они печатают на 3D-принтере, а в движение их самоделка приводится внушительным 5,7-литровым V8 от "Корвета" 2003 года с двумя турбокомпрессорами.

История эта в свое время, как говорится, "взорвала интернет" и не осталась без внимания руководства фирмы: в штаб-квартире Lamborghini решили воздать должное такой страстной любви к итальянским суперкарам. Известно, что для съемки ролика компания предварительно связалась со Стерлингом, и они составили целый заговор.

Однажды ночью, за несколько дней до Рождества, участники проекта подменили самодельную копию "Авентадора" в гараже Бэкусов на настоящий Lamborghini Aventador S того же черного цвета – и эмоции членов семьи Стерлинга, когда они обнаружили подмену, надо видеть.

Lamborghini передала "Авентадор" Стерлингу и Ксандеру в пользование на две недели как дань уважения их преданности марке – несмотря на то, что в Сант-Агата-Болоньезе регулярно выступают против строительства подделок. "Тем не менее, правдивая история такой подлинной страсти заслуживает, чтобы показать ее", — заявила директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini Катя Басси.

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