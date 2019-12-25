Манекен Роузи выжила в полете на Starliner

Испытания нового космического корабля Starliner прошли с небольшой заминкой, на самом начальном этапе старта произошел сбой, в результате которого специалисты приняли решение не производить запланированную стыковку корабля с МКС. 21 декабря аппарат должен был доставить около 270 кг полезного груза на МКС, одежду, еду и рождественские подарки для астронавтов, сейчас груз доставлен обратно на Землю.

Посадка корабля прошла успешно, все парашюты раскрылись, амортизационные пневматические подушеки позволили американскому кораблю впервые совершить мягкую наземную осадку, до этого все приземления производились на воду. Компания Boeing планирует использовать эту капсулу для 10 запусков, согласно возможному расчетному ресурсу. Вскоре она будет доставлена в штат Флорида, для технических работ по подготовке к следующему запуску.

Все время полета в корабле находился специальный манекен — Роузи, одетый в скафандр с закрепленными датчиками для отслеживания состояния «пилота» во время полета и приземления. Согласно полученной информации все системы жизнеобеспечения астронавтов работали исправно, температура и давление были в норме. Специалисты поисково-спасательной группы отметили что Роузи была пристегнута и находилась в очень хорошем состоянии.

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