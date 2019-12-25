Новые проекты НАСА на обратной стороне Луны

25.12.2019, 9:33, Разное

На первый взгляд обратная сторона Луны ничем не отличается от видимой для нас ее части, но на самом деле именно скрытая от наших глаз поверхность спутника способна рассказать о истории эволюции нашей Вселенной. Темная сторона Луны — единственное место скрытое от низкочастотных помех искусственного происхождения, которые не дают ученым возможности изучать Вселенную в этом диапазоне радиоволн.

В 2024 году в рамках программы «Артемида», НАСА планируют запустить две новые миссии — DAPPER и FARSIDE. Миссия DAPPER предполагает что космический аппарат будет вращаться вокруг Луны и примерно треть времени проводить на стороне Луны свободной от посторонних шумов и собирать нужную информацию. Миссия FARSIDE более сложная и ресурсозатратная. Для ее воплощения понадобится ровер, который будет доставлен на поверхность нашего спутника и на обратной стороне развернет 128 антенн в радиусе 10 км для масштабного приема низкочастотных радиоволн.



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