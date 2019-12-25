Новые проекты НАСА на обратной стороне Луны

На первый взгляд обратная сторона Луны ничем не отличается от видимой для нас ее части, но на самом деле именно скрытая от наших глаз поверхность спутника способна рассказать о истории эволюции нашей Вселенной. Темная сторона Луны — единственное место скрытое от низкочастотных помех искусственного происхождения, которые не дают ученым возможности изучать Вселенную в этом диапазоне радиоволн.

В 2024 году в рамках программы «Артемида», НАСА планируют запустить две новые миссии — DAPPER и FARSIDE. Миссия DAPPER предполагает что космический аппарат будет вращаться вокруг Луны и примерно треть времени проводить на стороне Луны свободной от посторонних шумов и собирать нужную информацию. Миссия FARSIDE более сложная и ресурсозатратная. Для ее воплощения понадобится ровер, который будет доставлен на поверхность нашего спутника и на обратной стороне развернет 128 антенн в радиусе 10 км для масштабного приема низкочастотных радиоволн.

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